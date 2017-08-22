3 وديات تجهز النصر للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

يلتقي فريق النصر مساء بعد غدٍ مع فريق الرفاع البحريني في أولى مباريات الفريق الودية ضمن المرحلة الأخيرة، من برنامج إعداده للموسم الكروي الجديد، وبعد عودته من معسكره الخارجي الذي أقيم على فترتين في كلا من سلوفينيا والمجر.

وكان من المقرر أن يواجه «العميد» اليوم نظيره الفيحاء السعودي، قبل أن يتم تعديل المواجهة لتكون أمام الرفاع بعد غد الجمعة على استاد آل مكتوم. ومن المقرر أن يخوض العميد تجربة ثانية أمام فريق اتحاد جدة السعودي يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يخوض مباراة ثالثة يوم 4 سبتمبر لم يتحدد بعد طرفها الثاني، قبل أن يقص شريط افتتاح موسمه الكروي بمواجهة عجمان 9 سبتمبر، في منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي للمحترفين.