اعتقال أكثر من 500 امرأة في مظاهرة بأميركا

واشنطن (أ ف ب)

تم توقيف أكثر من 500 امرأة بينهن عضو في الكونغرس الأميركي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاج على سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة المتعلقة بالهجرة والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر على الحدود مع المكسيك.

وقالت شرطة الكابيتول إنه تم توجيه تهمة التظاهر بدون ترخيص لـ575 شخصا كانوا يشاركون في اعتصام في باحة أمام أحد مباني مجلس الشيوخ، وتم إخطارهم بذلك في مكان التظاهر قبل إطلاق سراحهم.

والعديد من الذين تم توقفيهم كانوا يغنون ويطلقون هتافات وكانوا يلتفون ببطانيات فضية كتلك التي أعطيت لأطفال مهاجرين في مراكز احتجاز.

وكانت عضو الكونغرس براميلا جايابال من بين الموقوفات.

وكتبت على تويتر «لقد تم اعتقالي مع أكثر من 500 امرأة خلال مسيرة نسائية لنقول إن سياسة عدم التساهل القاسية لدونالد ترامب لن تتواصل. ليس في بلادنا وليس باسمنا».