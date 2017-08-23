«المحترفين» تنظم ورشة العمل «الموسمية»

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الرابعة والنصف من عصر غدٍ ورشة عمل ما قبل بداية الموسم الجديد، التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، وتستمر الورشة التي تقام بفندق «دوسيت ثاني» بدبي ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولي المباريات وممثلي الأندية المحترفة، ويحاضر فيها خبراء من الاتحاد الأوروبي في مختلف التخصصات.

وتهدف الورشة التي تنظمها اللجنة سنوياً قبل انطلاقة كل موسم، إلى تطوير منظومة دوري الخليج العربي من كل الجوانب، حيث يتم خلالها تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات المطلوبة، والتعرف إلى آخر التطورات حول عمليات تنظيم وإدارة المباريات، وسيتم خلال الورشة استعراض بعض الحالات التي حدثت في عدد من الملاعب العالمية للاستفادة منها، إضافة إلى حالات من بعض المباريات في المسابقات المحلية، للوقوف على السلبيات التي صاحبت الموسم الماضي بهدف تلافيها في الموسم الجديد.

ويحضر الورشة ممثلون للأندية من مختلف الإدارات ذات العلاقة بتنظيم وإدارة المباريات، مثل المنسق العام، مدير الاستاد، مسؤول الأمن، مسؤول التسويق، إضافة إلى مسؤولي الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويتعرف المشاركون خلال الورشة على تعديلات اللوائح الخاصة بتنظيم المباريات، والمعايير والاشتراطات التي تعتمدها اللجنة في الموسم الجديد، كما تتاح الفرصة للمشاركين للوقوف على التجارب العالمية، التي يتم استعراضها ضمن برنامج الورشة.

وأوضح وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة للجنة دوري المحترفين، أن اللجنة درجت على تنظيم ورشة عمل قبل بداية الموسم في كل عام، بمشاركة واسعة من الأندية التي تحرص على الحضور، من أجل الاستفادة مما يقدمه الخبراء الأجانب والمحليون من معارف وخبرات تسهم في رفع مستوى تنظيم مباريات دوري الخليج العربي.

وقال: «لجنة دوري المحترفين حريصة على مواكبة ما يستجد من تطورات في كرة القدم، وتقوم اللجنة قبل انطلاقة كل موسم، بتنظيم ورشة عمل تحشد لها عدداً كبيراً من الخبراء الدوليين المتخصصين، وتمثل هذه الورشة فرصة لمسؤولي المباريات وممثلي الأندية المحترفة للتعرف على أحدث أساليب تنظيم المباريات، وتمكنهم من الوقوف على تجارب عالمية والاستفادة منها في رفع قدراتهم الذاتية، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة دوري الخليج العربي».