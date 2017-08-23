الكويت تنجز 85 % من مشروع الوقود البيئي

الكويت (وام)

أكد عصام المرزوق وزير النفط في دولة الكويت، أن نسبة إنجاز مشروع «الوقود البيئي» بلغت 85 %، متوقعاً بدء تشغيل المشروع الذي يبلغ حجمه 13.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المرزوق، في تصريح له أمس، أن الوزارة تسعى إلى رفع إنتاج الغاز الحر من نحو 170 مليون قدم مكعبة، حجم الإنتاج الحالي إلى مليوني قدم مكعبة خلال العام 2030. وأشار إلى مشاريع مؤسسة البترول الكويتية، ومنها مصفاة فيتنام التي استقبلت مليوني برميل من النفط الكويتي الخام في بداية الشهر الجاري، بجانب مشروع مصفاة سلطنة عمان لتكرير 200 ألف برميل من النفط الخام.

وبشأن بقعة الزيت التي رصدت خلال الأسبوع الماضي في منطقة المسيلة، أوضح الوزير أنها تعود إلى بقع زيت قديمة آتية من خارج المياه الإقليمية الكويتية وإن التعامل مع التسرب النفطي في جنوب البلاد تم بسرعة كبيرة من خلال إرسال قطع بحرية إلى منطقة التسرب خلال ساعات قليلة بجانب فريق شركة نفط الكويت الموجود في المنطقة ذاتها. وأضاف أن الجانبين السعودي والإيراني أكدا عدم وجود أي بلاغات لديهم عن تسرب نفطي، مبيناً أن الوزارة لا تزال في انتظار صور الأقمار الصناعية لتحليل مصدره .