الكويت تنجز 85 % من مشروع الوقود البيئي

الكويت (وام)
أكد عصام المرزوق وزير النفط في دولة الكويت، أن نسبة إنجاز مشروع «الوقود البيئي» بلغت 85 %، متوقعاً بدء تشغيل المشروع الذي يبلغ حجمه 13.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المرزوق، في تصريح له أمس، أن الوزارة تسعى إلى رفع إنتاج الغاز الحر من نحو 170 مليون قدم مكعبة، حجم الإنتاج الحالي إلى مليوني قدم مكعبة خلال العام 2030. وأشار إلى مشاريع مؤسسة البترول الكويتية، ومنها مصفاة فيتنام التي استقبلت مليوني برميل من النفط الكويتي الخام في بداية الشهر الجاري، بجانب مشروع مصفاة سلطنة عمان لتكرير 200 ألف برميل من النفط الخام.
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