«ديوا»: تجهيز مركز إسعاد المتعاملين في حتا بالألواح الشمسية

دبي (الاتحاد)
قامت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو) التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بتركيب 144 لوحاً من الألواح الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مركز إسعاد المتعاملين - فرع حتا، ضمن مبادرة «شمس دبي»، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للألواح الشمسية التي تم تركيبها نحو 37.5 كيلووات من الطاقة الكهربائية، وتنتج نحو 56900 كيلووات ساعة في العام، وستسهم في تخفيض نحو 24 طناً من انبعاثات الكربون سنوياً، بما يعادل زراعة 625 شجرة في العام.
وضمن مبادرة «شمس دبي»، تقوم شركة «الاتحاد إسكو» بتصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية في فلل المواطنين في منطقة حتا التي يبلغ مجموعها 640 فيلا. وسيتم الانتهاء من مراحل مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية بنهاية عام 2018.
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