«ديوا»: تجهيز مركز إسعاد المتعاملين في حتا بالألواح الشمسية

دبي (الاتحاد)

قامت ‬شركة ‬الاتحاد ‬لخدمات ‬الطاقة (‬اتحاد ‬إسكو) ‬التابعة ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، بتركيب ‬144 ‬لوحاً ‬من ‬الألواح ‬الشمسية ‬الكهروضوئية ‬فوق ‬سطح ‬مركز ‬إسعاد ‬المتعاملين - فرع ‬حتا، ‬ضمن ‬مبادرة «‬شمس ‬دبي»‬، ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬تشجيع ‬أصحاب ‬المباني ‬على ‬تركيب ‬ألواح ‬كهروضوئية ‬لإنتاج ‬الكهرباء ‬من ‬الطاقة ‬الشمسية ‬وربطها ‬بشبكة ‬الهيئة. ‬وتبلغ ‬القدرة ‬الإنتاجية ‬للألواح ‬الشمسية ‬التي ‬تم ‬تركيبها ‬نحو ‬37.5 ‬كيلووات ‬من ‬الطاقة ‬الكهربائية، ‬وتنتج ‬نحو ‬56900 ‬كيلووات ‬ساعة ‬في ‬العام، ‬وس‬تسهم ‬في ‬تخفيض ‬نحو ‬24 ‬طناً ‬من ‬انبعاثات ‬الكربون ‬سنوياً،‭ ‬بما ‬يعادل ‬زراعة ‬625 ‬شجرة ‬في ‬العام.

وضمن مبادرة «شمس دبي»، تقوم شركة «الاتحاد إسكو» بتصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية في فلل المواطنين في منطقة حتا التي يبلغ مجموعها 640 فيلا. وسيتم الانتهاء من مراحل مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية بنهاية عام 2018.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تعمل الهيئة أيضاً على إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية ضمن مبادرة (الشاحن الأخضر) في حتا، لتحفيز سكان المنطقة على استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة، ويوجد حالياً محطة لشحن السيارات الكهربائية في مركز إسعاد المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي - فرع حتا، والهيئة بصدد تركيب محطات شحن أخرى في المنطقة، ‬وتعمل ‬الهيئة ‬كذلك ‬على ‬تركيب ‬العدادات ‬الذكية ‬للمباني ‬في ‬المنطقة ‬وفق ‬أحدث ‬الأنظمة ‬العالمية ‬من ‬خلال ‬مبادرة (‬التطبيقات ‬الذكية ‬من ‬خلال ‬عدادات ‬وشبكات ‬ذكية)‬، ‬حيث ‬توفر ‬العدادات ‬الذكية ‬ميزات ‬متطوّرة ‬عبر ‬تطبيقات ‬ذكية ‬تسهم ‬في ‬مراقبة ‬الاستهلاك ‬وسرعة ‬توصيل ‬الخدمة إضافة ‬إلى ‬العديد ‬من ‬الميزات ‬المُبتَكَرة ‬التي ‬ستساهم ‬في ‬تعزيز ‬نمط ‬عيش ‬ذكي ‬وصديق ‬للبيئة»‬.