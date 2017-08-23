إيجل هيلز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون درهم

أبوظبي(الاتحاد)

أبرمت إيجل هيلز للاستثمار والتطوير العقاري، اتفاقية تعاون بقيمة 300 مليون درهم مع بنك الفجيرة الوطني لتمويل تكاليف الإنشاء قيد التطوير لـ«العنوان الفجيرة منتجع وسبا»، المشروع الفاخر الذي يضم فندقاً 5 نجوم ومجموعة من المرافق السكنية في الفجيرة.

ويضم المشروع فندق «العنوان»، الذي يقع بمنطقة شرم في إمارة الفجيرة المشهورة بمناظرها الخلابة وإطلالتها على الجبال ومياه البحر الواسع، إلى جانب مجموعة من وسائل الراحة فئة الخمس نجوم. ويشتمل المشروع على 4 مبان سكنية مزودة بساحات ومتنزهات مركزية يبلغ طولها 500 متر، إضافة إلى 5 فيلات مطلة على شاطئ البحر وأخرى تتمتع بحدائق خاصة بها، تضاف جميعها إلى 170 وحدة سكنية مزودة بمستوى رفيع من الخدمات الراقية وتوفر مدخلاً مباشراً إلى الشاطئ وساحة رئيسية فريدة من نوعها.

وتؤكد اتفاقية التعاون على أهمية المشروع لـ«إيجل هيلز» كاستثمار يضمن ثقة العملاء، كما تظهر التزام الشركة تجاه المؤسسات والمنظمات المحلية الرئيسية في إمارة الفجيرة، وتضمن الاتفاقية تسهيل إجراءات الرهن العقاري للعملاء والمستثمرين الذين يبحثون عن شراء العقارات الفاخرة ويرغبون في تمويل مشترياتهم من خلال بنك الفجيرة الوطني.

وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي في شركة «إيجل هيلز»: «يؤكد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع بنك جدير بالثقة كبنك الفجيرة على مستوى أهمية تطوير مشروع العنوان فجيرة منتجع وسبا، كما أن هذا التعاون سيوفر الطمأنينة للعملاء من المستثمرين في المشروع، والذي سيتم تسليمه وفق إطار الخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي تتبعها إيجل هيلز والعنوان فجيرة منتجع وسبا».

واختتمت لو بينج قائلةً: «نحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير المجتمعات التي نعمل ضمنها، إذ نؤمن بأهمية التعاون والشراكة مع المنظمات المحلية. ويمثل بنك الفجيرة الوطني شريكاً محلياً مهماً بالنسبة لنا». وكانت إيجل هيلز قد أعلنت عام 2016 عن إطلاق مشروع العنوان الفجيرة منتجع وسبا، والبدء بالأعمال البحرية والإنشائية مباشرةً. مع التأكيد على أن الأعمال تسير حالياً بوتيرة ثابتة وفق المخطط الزمني الموضوع لتسليم المشروع في عام 2019.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «لا يزال قطاع البناء والإنشاء يشكل محركاً اقتصادياً رئيسياً للأسواق في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون. نحن سعداء لإبرام اتفاقية مع إيجل هيلز في أول مشروع لهم في الإمارات، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم استراتيجيتهم التنموية وخططهم لهذا المشروع الذي يملك واجهة مائية مذهلة، تساهم في التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مفضلة. ونحن على ثقة من أن شراكتنا ستلبي أيضاً متطلبات المستثمرين من حيث الحلول والخدمات المبتكرة وبرامج القيمة المضافة للرهن العقاري التي نقدمها للعملاء».