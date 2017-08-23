تحرك أفقي للأسهم المحلية وسط انحسار السيولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، بين الارتفاع والانخفاض، وسط تداولات هادئة وتدنٍ للسيولة إلى مستويات قادت تحركات المؤشرات بشكل أفقي، فيما استحوذت الأسهم القيادية على النسبة الأكبر من أحجام وقيم التداولات، يتقدمها سهما «إعمار» في سوق دبي المالي، و«اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، 248 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 178 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2603 صفقات.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.46%، ليغلق عند مستوى 4474 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 58 مليون سهم، بقيمة 66 مليون درهم، عبر تنفيذ 717 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 3 أسهم عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في اجتياز مستوى 3600 نقطة، رابحاً 16 نقطة عن الإغلاق السابق، لينهي جلسة أمس عند مستوى 3611 نقطة، بعدما التعامل على 120 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 182 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1886 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 23 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم عند الإغلاق السابق.