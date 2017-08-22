«إكسبو 2020» يوقع مذكرة تفاهم مع «الملكية الفكرية»

دبي (الاتحاد)

وقع مكتب إكسبو 2020 دبي أمس مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف التعاون في المبادرات والمشروعات المشتركة التي من شأنها تطوير استراتيجية مشتركة تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية لإكسبو 2020 دبي.

ووقع مذكرة التفاهم نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وقال نجيب العلي: «نثمن الجهود التي تبذلها جمعية الإمارات للملكية الفكرية في نشر الوعي وحماية الملكية الفكرية».

وتنص المذكرة على تقديم جمعية الإمارات للملكية الفكرية الدعم اللازم فيما يتعلق بشعار إكسبو 2020 دبي وحماية العلامة التجارية الخاصة بإكسبو 2020 محلياً ودولياً، إضافة إلى نشر الوعي على كل المستويات وتطوير ثقافة شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بإكسبو 2020.

وقال العبيدلي: «يمثل إكسبو 2020 دبي تجسيداً حقيقياً للتوجه الوطني القائم على الاحتفاء بالنتاج الإبداعي للبشرية، ما يحتّم علينا العمل معاً على تطوير استراتيجية مشتركة لحماية حقوق الملكية الفكرية للحدث الأضخم عالمياً، ترجمةً لشعاره تواصل العقول وصنع المستقبل».