الرميثي: نمو استثنائي للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت خلال النصف الأول من 2017، نمواً استثنائياً على مختلف المستويات والأصعدة الاقتصادية، حيث تركز نموها في القطاعات الأساسية والتي تعتبر ركائز اقتصاد الدولة وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية على الرغم من التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثبتت بلا أدنى شك أنها الوجهة الملائمة لممارسة الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة محمد علي مصبح النعيمي بمقر غرفة أبوظبي، بحضور محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، والدكتور أحمد الشميلي القائم بأعمال مدير عام غرفة رأس الخيمة.

كما بحث الرميثي مع رئيس غرفة رأس الخيمة، فتح منصات تسويقية عالمية للمنتج الإماراتي، وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، والسبل الكفيلة في تعزيز القدرة الصناعية الوطنية، وفتح أسواق جديدة، تواكباً مع رؤية الإمارات 2021، التي تضع ضمن مرتكزاتها الرئيسة تطوير الشراكات بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم وتنمية مصادر الدخل غير النفطية.

وتمنى رئيس اتحاد الغرف لرئيس غرفة رأس الخيمة النجاح والتوفيق في مهام رئاسته لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة واستعداد اتحاد الغرف وغرفة أبوظبي لتقديم الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بإمارة رأس الخيمة.

من جهة أخرى، دعا محمد ثاني مرشد الرميثي، القطاع الخاص العربي إلى القيام بمسؤوليته الاجتماعية في نهضة المجتمع كشريك أساسي، خاصة أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ينطوي على دمج القيم والاهتمامات والاعتبارات الاجتماعية في الأنشطة اليومية والاستراتيجية للشركات جاء ذلك خلال لقائه شاهين علي شاهين، الأمين العام بالوكالة لاتحاد الغرف العربية في أبوظبي.