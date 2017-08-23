«المالية» تحدد متطلبات امتثال الأعمال لنظام «القيمة المضافة»

حسام عبدالنبي (دبي)

حددت وزارة المالية متطلبات يجب على الأعمال الالتزام بها قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أهمها التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، لمساعدة المستهلك في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وهي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدول عادة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 150 دولة بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

وطالبت وزارة المالية أصحاب الأعمال حالياً باستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية، إذ يمكن لبعض الأعمال البدء من الآن بحيث تكون مستعدة، وقالت إنه للحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة يجب على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية وإدارتها المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية «مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب»، مؤكدة أنه من الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كل الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة.

وأعلنت وزارة المالية أنه عند طرح نظام ضريبة القيمة المضافة، ستتولى الحكومة توفير المعلومات والحملات التثقيفية المطلوبة للأعمال بشكل يساعدها على الانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي، ونبهت إلى أن الحكومة لن توفر أي دعم مادي للأعمال للتزود بالتقنيات الجديدة أو توظيف خبراء ضرائب ومحاسبين، فهذه المسؤولية منوطة بالأعمال ذاتها، منوهة أنه سيتم توفير الإرشادات والمعلومات المطلوبة لمساعدة الأعمال، كما سيتم إعطاؤها وقتاً كافياً للاستعداد للانتقال إلى النظام الجديد.

وذكرت وزارة المالية أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يكون للأعمال التي تجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج حد التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف درهم، وأنه يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمتسلمة لمدة 5 سنوات على الأقل، وأشارت إلى أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة سيكون إلزامياً ابتداءً من الربع الأخير من 2017 للأعمال التي لم تسجل مسبقاً، ما يضمن عدم تأخر الأعمال للتسجيل لضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد.