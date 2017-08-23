أصول «المركزي» ترتفع 5.5% خلال 7 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع الرصيد الإجمالي لأصول مصرف الإمارات المركزي بنسبة 5.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 بزيادة قيمتها 20 مليار درهم ليصل إلى 385 مليار درهم بنهاية يوليو 2017، مقارنة مع 365 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.

وجاءت الزيادة في الأصول نتيجة ارتفاع حساب النقد والأرصدة المصرفية العائدة للمصرف المركزي لدى البنوك الأخرى، بنسبة 46% تقريباً، بقيمة 41.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 131.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 90.2 مليار درهم بنهاية عام 2016، كما زاد رصيد الودائع في الفترة نفسها بقيمة 42 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 68%، لكن الارتفاع في صافي الأصول لم يتجاوز 20 مليار درهم بسبب انخفاض رصيد استثمارات المصرف المركزي الإماراتي في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 27.4% تعادل قيمتها 54.3 مليار درهم لتستقر عند مستوى 144.2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 198.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، كما تراجع رصيد الأصول غير المصنفة بنحو 8 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها لتستقر عند نحو 3 مليارات درهم بنهاية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» ضخ البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 3.2 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الايتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1591.3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2017 إلى 1594.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2017.

وخلال شهر يوليو 2017، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 3.1 مليار درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 1.9 مليار درهم في ودائع المقيمين.