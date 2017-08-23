دبي (الاتحاد)

أكدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أهمية تعزيز التكامل الحكومي للارتقاء بالقطاع البحري وفق متطلبات التنويع الاقتصادي، جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي استضافته أمس مع وفد رفيع المستوى برئاسة العميد صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وبحثَ الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المشترك للاستفادة من البنية التشريعية والتحتية المتطورة في تعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، سعياً وراء تعزيز ريادة دبي كواحدة من المراكز الرائدة عالمياً في النقل والتجارة والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وشكّل اللقاء منصة مثالية لتسليط الضوء على الجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية للوصول بدبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية واللوجستية الأكثر تطوراً وتنافسية وشمولية في العالم.