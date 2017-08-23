«جيتكس شوبر» يعرض 35 ألف منتج

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات معرض جيتكس شوبر 2017، يوم 23 سبتمبر المقبل، والذي يقدّم على مدى ثمانية أيام أوسع تشكيلة على الإطلاق من العروض الترويجية والصفقات الحصرية على أحدث التقنيات الاستهلاكية والمنتجات التي تطرحها خلال الحدث كبريات شركات التجزئة والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. ويقام جيتكس شوبر لأول مرة في قاعات زعبيل 3-6 بمركز دبي التجاري العالمي.

وأسهم معرض جيتكس شوبر مساهمة فعالة في نمو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية الإقليمي على مدى نحو ثلاثين عاماً، حقق خلالها عائدات تُقدّر بمئات ملايين الدولارات للعلامات التجارية العالمية وشركات التجزئة الإقليمية المشاركة فيه. ويبلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات وحدها 11.3 مليار دولار، وفقاً لـ «يورومونيتور إنترناشونال».

ويُعدّ تواصل المستهلكين من العوامل الرئيسة لهذا النمو، وهو عامل ثابت يزداد رسوخاً في عالم اليوم، الذي شهد توريد شركات صناعة الهواتف المتحركة أكثر من 347.4 مليون هاتف ذكي إلى جميع أنحاء العالم في الربع الأول من العام الجاري، في وقت تُواصل التقنيات القابلة للارتداء وأجهزة الواقع الافتراضي توسيع فئة منتجات الاتصال، لا سيما بعد أن أضحت في متناول المستهلكين أكثر من أي وقت مضى.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لجيتكس شوبر، إن الحدث يظلّ «أحد أبرز الفعاليات السنوية في المنطقة»، مؤكّدة أنه «فرصة ممتازة للحصول على إلكترونيات عالية المواصفات بأسعار ترويجية لا نظير لها». وقالت: «يجمع جيتكس شوبر كبريات شركات تجزئة الإلكترونيات في الإمارات تحت سقف واحد ليمثّل حلم كل من يسعى إلى اقتناص هذه الفرصة، والتعرّف إلى أحدث التوجهات في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية، وكسب الجوائز العديدة التي يتيح الحدث الفوز بها، وينعقد المعرض هذا العام في موقع جديد بقاعات زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تتاح أقصى درجات المرونة لاستيعاب مجموعة واسعة من أفضل المنتجات التقنية التي ستعرضها العلامات التجارية وتجار التجزئة».

ويعرض جيتكس شوبر أكثر من 35 ألف منتج ضمن تشكيلات واسعة من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب المحمولة والكاميرات، فضلاً عن التقنيات القابلة للارتداء والساعات الذكية وأنظمة الألعاب، وذلك من علامات تجارية عالمية بينها إتش بي وسامسونج ونيكون وغيرها، كما سينظم الحدث والعارضون المشاركون فيه مسابقات توزع فيها جوائز بملايين الدراهم. ويمكّن الحدث المستهلكين من مقارنة العروض والأسعار في المكان ذاته أثناء التسوق ليتيح المجال أمامهم لاقتناص أفضلها.

ومن المنتظر أن تعرض سامسونج في جيتكس شوبر هذا العام بعضاً من أكثر منتجاتها ابتكاراً، ومنها أحدث الأجهزة التي طال انتظارها، وفق ما أعلن بوروشوتام، رئيس قسم التسويق (الهواتف النقالة والألواح الذكية) - مجموعة تقنية المعلومات والهواتف النقالة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، الذي قال: «تتضمّن المنتجات التي سنعرضها الهاتفان الذكيان جالكسي S8 وS8+، والساعة الذكية«جير S3»، وجهاز الواقع الافتراضي«جير ڤي آر»، والكاميرا«جير 360»، وتشكيلة من الملحقات، علاوة على التلفزيون المبتكر QLED، ومجموعة من أجهزة سامسونج المنزلية».