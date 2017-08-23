الذهب ينخفض مع صعود الدولار وترقب اجتماع «المركزي» الأميركي

بنجالورو، لندن (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب أمس، متأثرة بصعود الدولار، بينما يركز المستثمرون على التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي.

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1285.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.2 بالمئة إلى 93.293.

ويترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول في ويومينج لاستخلاص مؤشرات بشأن السياسة النقدية في المستقبل، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ورئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» جانيت يلين خلال المؤتمر.

وقال محللون، إن دراجي ربما يتوخى الحذر من الإدلاء بأي تصريحات تدفع اليورو لتجاوز مستوى 1.20 دولار.