21 بنكاً إماراتياً على لائحة أكبر ألف مصرف عالمي

أبوظبي(الاتحاد)

حل 21 بنكاً ومصرفاً إماراتياً ضمن قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، لتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في عدد المصارف التي دخلت اللائحة.

كما تصدرت مصارف الإمارات قائمة أكثر الموجودات على مستوى العالم العربي، وبواقع 622.9 مليار دولار.

وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، واستناداً إلى دراسة صادرة عن الأمانة العامة، بحسب «العربية نت»، عن أن الإمارات سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت إلى لائحة أكبر ألف مصرف في العالم بإدراج 21 مصرفاً فيها، تلتها السعودية بـ 12 مصرفاً، فالبحرين، فيما أضاف لبنان 10 مصارف، ثم الكويت 7 مصارف.

وتُظهر البيانات المالية المتوافرة للمصارف العربية حتى نهاية عام 2016، دخول 87 مصرفاً عربياً إلى اللائحة المذكورة، في مقابل 85 عام 2015.

ووصل مجموع رأس المال الأساس للمصارف العربية الـ 87 إلى نحو 298.8 مليار دولار، وموجوداتها إلى نحو 2.6 تريليون دولار.

وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة إلى مجموع رأس المالي الأساس، والبالغ 90.1 مليار دولار، تبعتها البنوك الإماراتية 78.6 مليار دولار.

وبالنسبة إلى الموجودات، تصدرت المصارف الإماراتية بالنسبة إلى الحجم الإجمالي والبالغ 622.9 مليار دولار، تلتها السعودية 590.4 مليار دولار. وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساس لعام 2016، تصدرتها الإمارات بواقع 6 مصارف، تلتها البحرين بواقع 5 مصارف.

وبلغ مجموع رأس المال الأساس للمصارف العربية الإسلامية الـ21 نحو 61.2 مليار دولار، وبلغت موجوداتها 455.6 مليار دولار، أي نحو 17.8% من الإجمالي.