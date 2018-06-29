تونس .. انتصار الوداع

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب تونس الانتصار الثاني للكرة العربية بمونديال روسيا بعد الفوز على بنما 2-1 في أخر مباريات المجموعة السابعة، سجل هدف بنما المدافع ياسين مرياح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، وتعادل فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 51، وأضاف وهبي الخزري هدف الفوز في الدقيقة 66.

وفي مباراة غاب عنها النجوم باستاد كالينيجراد، فازت بلجيكا على إنجلترا بهدف رائع سجله عدنان يانزواي في الدقيقة51 ليتصدر منتخب «الشياطين الحمر» المجموعة وتواجه اليابان، بينما يلعب منتخب «الأسود الثلاثة» مع كولومبيا في دور الـ16.