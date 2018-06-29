بيرج الهداف

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم ماركوس بيرج، مهاجم المنتخب السويدي مستوى رائعاً مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، حيث نجح في التأهل إلى الدور الثاني، وهو أمر لم يحققه المنتخب في آخر ثلاث مشاركات.

واصل بيرج تألقة مع المنتخب بعد نجاحه في التتويج بلقب هداف دوري الخليج العربي مع الزعيم العيناوي، وتتويجة أيضاً بثنائية الدوري والكأس، حيث أكد منذ انضمامه الى صفوف العين في الصيف الماضي أنه لا يخاف على مركزه مع المنتخب، في ظل الثقة الكبيرة التي يضعها مدرب المنتخب به، وأكد بيرج ثقته في الوجود في المونديال بعد التأهل، وتفضيل المدرب له على حساب مهاجمين آخرين مثل زلتان ابراهيموفيتش، ما يمتلكه من إمكانات وقدرات تؤهله للعب كأساسي مع المنتخب السويدي. بيرج ينتظر هدفه الأول في كأس العالم من خلال هذه المشاركة، وبرغم ذلك فإنه قدم مستوى متميزاً في المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة حتى الآن، وساهم في احتساب ضربة جزاء لمصلحة المنتخب في المباراة الأخيرة مع المكسيك، والتي انتهت بثلاثية نظيفة، وضعتهم في دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، وفي مواجهة سويسرا، كما كان أخطر لاعبي السويد أمام المنتخب الألماني، ومصدر الخطورة الدائمة أمام دفاعات المانشافت، في اللقاء الذي ذهب لمصلحة المانشافت في الدقائق الأخيرة.

يعتبر مهاجم الزعيم الهداف الأبرز في صفوف السويد، إذ يمتلك في رصيده 18 هدفاً في 60 مباراة دولية، فقد خاض تجارب عدة مهمة في مسيرته بالدوري الألماني والهولندي والتركي، وشارك في الدوري الالماني برفقة هامبورج في 54 مباراة، وسجل 5 أهداف، وفي الدوري التركي شارك في 99 مباراة، وسجل 65 هدفاً، قبل أن ينتقل الى الدوري الإماراتي، ويشارك في 21 مباراة، ويسجل 25 هدفاً.