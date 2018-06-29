المونديال في مثل هذا اليوم 29 يونيو.. السامبا 58 والتانجو 86



تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1986 حقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عندما تغلب على ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية، من البطولة التي استضافتها المكسيك، كما حقق المنتخب البرازيلي لقبه الأول في تاريخ كأس العالم في نفس هذا اليوم من عام 1958 أمام السويد، عندما تغلب بنتيجة 5-2، في البطولة التي استضافها المنتخب الوصيف، وفتحت هذه البطولة الباب أمام المنتخب البرازيلي لتحقيق الألقاب حتى وصل رصيده إلى 5 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً، كما سجل سعيد العويران نجم المنتخب السعودي هدفه الشهير في مرمى بلجيكا في مونديال 1994 بأميركا والذي أهل الصقور الى الدور الثاني للمرة الأولى في التاريخ.