فرنسا: توجيه التهمة إلى متطرفين يمينيين خططوا لمهاجمة مسلمين

باريس (أ ف ب)

وجه قاض مختص بمكافحة الإرهاب أمس الاتهام إلى عشرة أشخاص أوقفوا قبل أربعة أيام في فرنسا، وكانوا يخططون لمهاجمة مسلمين عند خروجهم من السجن أو مساجد تدعو إلى التطرف. وأوقف المشتبه بهم العشرة وهم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما في كل أنحاء فرنسا ليل السبت الأحد ويشتبه بانتمائهم إلى مجموعة تخشى السلطات أن «تنتقل إلى تنفيذ عمل عنيف» لا يزال «غير محدد» بحسب نيابة باريس.

وتدعو «حركة القوات العملانية» اليمينية المتطرفة إلى التصدي لما تعتبره «الخطر الإسلامي».

ووجهت التهمة إلى المشتبه بهم العشرة بتشكيل «عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية»، كما اتهم بعضهم أيضا بمخالفة قوانين حيازة الأسلحة وبتصنيع أو حيازة عبوة ناسفة أو مواد يمكن استخدامها لصنع مادة متفجرة وذلك على صلة مع مخطط إرهابي. ووضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي.

وضبطت السلطات 36 سلاحا ناريا وآلاف الذخائر خلال عمليات مداهمة في منازل المشتبه بهم، بحسب ما أوضحت النيابة العامة الأربعاء في بيان.