واشنطن تدعو لفرض عقوبات على «سلوك إيران الخبيث»

الأمم المتحدة (وكالات)

حضت الولايات المتحدة، أمس، شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، على فرض عقوبات على إيران، رداً على «سلوكها الخبيث» في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران. وفيما تستعد الهند «لخفض كبير» أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني استجابة لطلب أميركي.

دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي تزور الهند، نيودلهي أمس إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع إيران. وفي هذه الأثناء، يتواصل لليوم الخامس على التوالي إضراب تجار طهران والتظاهرات الواسعة. وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين: «إن في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب». وأضاف: «لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث في الشرق الأوسط». وهذا أول اجتماع لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) مع إيران حول برنامجها النووي في 25 يوليو 2015. وفي كلمته، اتهم كوهين مجدداً إيران بأنها تزوّد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة الى اليمن. وأقرّت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها بأن أجزاءً من الصواريخ البالستية التي أُطلقت من اليمن على السعودية صُنعت في إيران. وفي المقابل، دافع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فال دي ألميدا عن الاتفاق الذي يتيح للاتحاد الأوروبي تجارة واسعة مع إيران بمليارات الدولارات. وقال ألميدا: «حتماً إن تفكيك اتفاق نووي فعّال لا يضعنا في موقف أفضل لمناقشة قضايا أخرى»، في إشارة إلى أنشطة طهران البالستية، ونفوذها المتصاعد في الشرق الأوسط.

ودعت هايلي الهند أمس إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع إيران، أحد مورديها الرئيسيين بالنفط، مع اقتراب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشتري النفط الإيراني.

وقالت هايلي إنها تفهم أن الهند «لا يمكنها أن تغير علاقتها مع إيران خلال يوم» إلا أنها قالت إنها استغلت لقاءها مع رئيس الوزراء نارندرا مودي في نيودلهي لحثها على إعادة دراسة الوضع.