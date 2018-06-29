واشنطن: زيادة إنتاج النفط السعودي والروسي تعوض الإيراني

واشنطن (رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري أمس إنه واثق من أن السعودية وروسيا تستطيعان زيادة إنتاجهما من النفط الخام لتحقيق الاستقرار بسوق النفط وتعويض فاقد المعروض الناجم عن تجدد العقوبات الأميركية على إيران.

وقال بيري للصحفيين خلال مؤتمر الغاز العالمي في واشنطن «يمكنك القول إننا نراها فرصة لكي يسد أعضاء أوبك هذه الفجوة».

وأضاف «أنا على ثقة من أن السعودية ستكون قادرة على زيادة إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميا في المستقبل وأن روسيا ستستطيع زيادة إنتاجها لتنعم سوق الخام العالمية ببعض الاستقرار».

كانت وزارة الخارجية الأميركية قالت هذا الأسبوع إنها تضغط على حلفائها في أنحاء العالم لتقليص وارداتهم من الخام الإيراني إلى الصفر في إطار إعادة فرض العقوبات. وقال بيري إن الولايات المتحدة مستعدة دائما للسحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا اقتضت الضرورة لكن «لا أوصي بهذا» في الوقت الحالي.

وكانت أوبك أعلنت الأسبوع الماضي زيادة إنتاج النفط مليون برميل يوميا لتهدئة الأسعار التي قفزت فوق 70 دولارا للبرميل مهددة النمو الاقتصادي العالمي.