دمشق تقبل عودة 370 سورياً من عرسال وترفض 2630 طلباً



تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018 عرسال (لبنان) (أ ف ب) غادر قرابة 370 لاجئا سوري عرسال شرق لبنان إلى بلدهم أمس، في إطار عملية تولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام التي أوضحت أن السلطات السورية وافقت على عودة 450 اسماً فقط من جملة 3 آلاف طلبوا العودة. ويطالب المسؤولون اللبنانيون في الفترة الأخيرة المجتمع الدولي بضرورة عودة اللاجئين إلى مناطق في سوريا توقفت فيها العمليات العسكرية، في وقت تحذر منظمات حقوقية ودولية من أن عودتهم «ليست آمنة» بعد. وأفادت وكالة الإعلام الرسمية بمغادرة قافلة تقل «370 نازحاً من مخيمات بلدة عرسال ضمن اتفاق أشرف عليه ونفذه الأمن العام اللبناني» إلى قراهم في منطقة القلمون الغربي والقصير في الجهة السورية من الحدود مع لبنان. ووفقاً للأمم المتحدة، تستضيف منطقة عرسال حوالى 36 ألف لاجئ سوري غالبيتهم من قرى سورية محاذية للحدود مع لبنان.