اجتماع إسلامي أممي لتعزيز التعاون 3 يوليو

جدة (وام)

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل اجتماعاً مشتركاً لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية بين المنظمتين، وذلك بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الرباط. ويبحث الاجتماع الذي يعقد كل عامين استمرار التعاون السياسي على صعيد المشاورات الشاملة وبناء القدرات، إلى جانب التصدي للصراعات ووسائل حلها وصنع السلام والأمن.

ويتطرق الاجتماع إلى سبل مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون، علاوة على مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في عدد من الدول، من بينها سوريا والصومال وأفغانستان ومالي وأفريقيا الوسطى وميانمار.