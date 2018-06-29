الإمارات تلقي كلمة المجموعة العربية أمام «حقوق الإنسان»

جنيف (وام)

ألقى المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية، وذلك في إطار النقاش العام حول تقريري الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

ورحبت المجموعة العربية بأعضاء الفريق العامل، المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وبعد الاطلاع على تقريري الفريق العامل. كما عبرت عن الأسف لغياب الإشارة في أي من تقريري الفريق العامل إلى التقرير الذي أعده المفوض السامي بشأن إنتاج قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر يناير 2018 حيث كانت المجموعة تأمل في أن يجدد الفريق العامل عدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي خاصة أن الفريق كان شريكاً أساسياً في التقرير الذي أعده المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأثنت المجموعة العربية على جهود الفريق العامل وحثته على مواصلة عمله بشأن التوعية بالمبادئ التوجيهية وبلورة وتطوير الآليات غير القضائية بصفتها آليات مكملة وداعمة للمؤسسات القضائية. مثمنة في هذا الصدد دعوة الفريق العامل لإدماج المبادئ المذكورة في جدول أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.