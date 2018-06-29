  • الجمعة 15 شوال 1439هـ - 29 يونيو 2018م

الجيش الوطني الليبي يحرر درنة بالكامل من الإرهابيين
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

رويترز

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أن قواته حررت مدينة درنة شرقي ليبيا بالكامل من الإرهابيين.

وقال حفتر، في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".

وقال بيان على فيسبوك "ولله الحمد، القوات المسلحة تسيطر على مدينة درنة بالكامل".

وقبل يومين، تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على حي المغار ومرصد تابع للجماعات الإرهابية في المدينة.

وإثر السيطرة على الحيين، حوصر مقاتلو التنظيمات الإرهابية في عدة شوارع وأزقة

وكان المشير حفتر أعلن الشهر الماضي انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من متطرفين يسيطرون على المدينة منذ سنوات عقب الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

     
 