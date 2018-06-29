الجيش الوطني الليبي يحرر درنة بالكامل من الإرهابيين

رويترز

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أن قواته حررت مدينة درنة شرقي ليبيا بالكامل من الإرهابيين.

وقال حفتر، في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".

وقال بيان على فيسبوك "ولله الحمد، القوات المسلحة تسيطر على مدينة درنة بالكامل".

وقبل يومين، تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على حي المغار ومرصد تابع للجماعات الإرهابية في المدينة.

وإثر السيطرة على الحيين، حوصر مقاتلو التنظيمات الإرهابية في عدة شوارع وأزقة

وكان المشير حفتر أعلن الشهر الماضي انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من متطرفين يسيطرون على المدينة منذ سنوات عقب الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.