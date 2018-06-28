مقتل 10 من «الإخوان» متورطين بهجوم الإسكندرية

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 10 عناصر من حركة «حسم» (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) المتورطين في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية في 24 مارس الماضي، إضافة إلى اعتقال عنصرين آخرين بعد مداهمات لقوات الأمن. وقالت في بيان: «إن الوزارة استطاعت كشف ملابسات الحادث، حيث كشفت المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر «حسم» في تنفيذه، وقد نجحت الجهود الأمنية في مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 6 منهم، والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة».

وأضافت أن الخطة الأمنية الموضوعة لتتبع وملاحقة بقية كوادر البؤرة الإرهابية أسفرت عن تحديد أحد العناصر المنفذة، ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبد الله، واختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وباستهدافها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبط المذكور، والعثور معه على مسدس وطلقات وجهازي تفجير لعبوات ناسفة ومواد تستخدم في صنع مواد متفجرة وأدوات تنكر.

وأكدت انتماء الموقوف لحركة «حسم»، وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017 لتلقي دورات تدريبية في مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة. وقالت: «إنه شارك عقب عودته للبلاد في رصد عدد من الأهداف المهمة والحيوية بالمحافظة، ومن بينها موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، حيث أكدت نتائج البحث والتحري عن تنكره وقيادته سيارة مفخخة لتنفيذ الحادث، وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الروماني عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة».

واستطردت الوزارة في بيانها أن عمليات تتبع لبقية عناصر البؤرة، أكدت اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط (جنوب مصر) وكراً لاختبائهم، حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، مما أسفر عن مقتل 4 عناصر، مشيرة إلى العثور على بندقيتين آليتين ومسدسين وعبوة ناسفة بحوزتهم. وأضافت أن الجهود نجحت أيضاً في ضبط القيادي الإخواني بحركة حسم باسم محمد إبراهيم جاد، الذي تولى تدبير السيارة المستخدمة في الحادث واستغلالها في نقل المواد المتفجرة والأسلحة، وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية في إطار الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه.

وأرفقت الوزارة ببيانها صوراً للمتهمين المقبوض عليهما ومتهم ثالث هارب يدعى أحمد عبد المجيد أبو حمود. وأذاع التلفزيون المصري في وقت لاحق لقطات فيديو لكل من معتز وباسم بعد القبض عليهما ووصفها بأنها اعترافات المتهمين في واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق». وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات، مؤكدة أنه جار مواصلة الجهود لضبط بقية عناصر البؤرة.