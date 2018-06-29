مصر والبحرين تؤكدان ضرورة تعزيز التضامن العربي

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي أمس على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية في ضوء الأزمات التي يعاني منها عدد من دول المنطقة والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، وشددا على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

وجدد السيسي خلال لقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. كما شدد على موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان إرادتهما الواضحة للعمل على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة في ظل ارتباط ذلك بأمن مصر ومنطقة البحر المتوسط، وأهمية إجراء الانتخابات باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية. كما اتفقا على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي يجب البناء عليه واستغلاله رغم وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها، كما شددا على ضرورة دعم جهود توحيد الجيش الليبي وتحسين البيئة الأمنية.

من جهة ثانية، أدى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية رئيساً للمخابرات العامة المصرية أمام السيسي. كما أدى ناصر فهمي اليمين أيضاً نائباً لرئيس المخابرات العامة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن السيسي دعا خلال اجتماع مع كامل وفهمي إلى مواصلة العمل بتفان لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها. وكان السيسي كلف كامل بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس جديد خلفاً للواء خالد فوزي. وشغل كامل منصب مدير مكتب السيسي عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ثم شغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ انتخابه رئيساً في 2014.