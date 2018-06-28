بن دغر: بسط الشرعية على الأرض أقصر طرق السلام

عدن (الاتحاد)
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن تسليم ميليشيات الحوثي الانقلابية للسلاح والانسحاب من كافة الأراضي وبسط سلطة الشرعية أقصر الطرق للسلام الدائم الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.
وأضاف «أن الميليشيا الحوثية الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لتهدد به الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وهو الذي أطال من أمد الحرب في بلادنا وضاعف من معاناة شعبنا».
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جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماع مجلس الوزراء في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية على كافة المستويات.
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وقال رئيس الحكومة الشرعية «لقد عانى شعبنا خلال الثلاث الأعوام الماضية من الميليشيا الانقلابية التي نهبت ثروته وصادرت ابسط حقوقه وبرغم استحواذها على أكثر من نصف إيرادات البلاد إلا أنها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم وأعاقوا وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين لها كما قاموا بنهب بعضها وتحويلها لصالح مجهودهم الحربي».