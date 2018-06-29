الأمم المتحدة تشيد بمشاريع الإمارات الإنسانية في اليمن

عدن (وام)
التقت قيادة قوات التحالف العربي بحضور المهندس سعيد آل علي مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن بيتر دنرنين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب الأمن والسلامة في نيويورك والوفد المرافق له الذي يزور عدن حاليا.
وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز بمناسبة عام زايد.
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واطلع الوفد الأممي على تفاصيل مشروع المحطة الكهربائية التي من المتوقع إطلاقها وتشغيلها في عدن بقدرة 120 ميجا واط بتكلفة تجاوزت المائة مليون دولار على نفقة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في التخفيف من انقطاعات التيار الكهربائي في المدينة.
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