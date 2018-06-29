الأمم المتحدة تشيد بمشاريع الإمارات الإنسانية في اليمن

عدن (وام)

التقت قيادة قوات التحالف العربي بحضور المهندس سعيد آل علي مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن بيتر دنرنين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب الأمن والسلامة في نيويورك والوفد المرافق له الذي يزور عدن حاليا.

وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز بمناسبة عام زايد.

وقدم مدير الهلال الأحمر الإماراتية شرحا عن مجمل الأنشطة والمشاريع والأعمال الخيرية التي نفذتها الهيئة منذ بداية العام 2018 عام زايد بشكل مفصل عن كل مرحلة من مراحل الأنشطة. واستعرض آل علي أمام ممثلي الأمم المتحدة بعض أعمال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنها مشاريع حفر آبار المياه في المناطق الأشد تضررا وأهمها بئر القبيطة في محافظة لحج إضافة إلى توفير مضخات المياه لعدن وإعادة تأهيل عدد من المدارس في المحافظات المحررة وإغاثة النازحين بالسلل الغذائية.

واطلع الوفد الأممي على تفاصيل مشروع المحطة الكهربائية التي من المتوقع إطلاقها وتشغيلها في عدن بقدرة 120 ميجا واط بتكلفة تجاوزت المائة مليون دولار على نفقة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في التخفيف من انقطاعات التيار الكهربائي في المدينة.