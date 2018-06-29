  • الجمعة 15 شوال 1439هـ - 29 يونيو 2018م

ضربات موجعة تنهك قدرات الانقلابيين العسكرية ومقتل 70 متمرداً

مدفعية «التحالف» تدك تحصينات ومواقع الحوثيين في التحيتا
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

صنعاء، التحيتا (الاتحاد - وام)

استهدفت مدفعية قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ووفرت غطاءً نارياً كثيفاً لمقاتلي المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أثناء المواجهات مع مسلحي الميليشيات، ما أسفر عن تهاوي دفاعاتها وفرار عناصرها، وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على مركز المديرية وتأمين الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.

ولقي 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقصف دقيق لمدفعية التحالف العربي في ضربات كبيرة وموجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية.

وتلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات قوية وهزائم ميدانية مؤخراً بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور، مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود والثبات في ساحات القتال.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة من قوات التحالف العربي أمس الأول، من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي في عملية عسكرية مباغتة أجبرتها على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن، وكامل مزارع الفازة صوب مركز مديرية زبيد بعد مصرع، وجرح العشرات من عناصرها.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الاشتباكات العنيفة بين قوات المقاومة وميليشيات الحوثي تواصلت أمس، ولليوم الثاني على التوالي، في مدينة التحيتا، مشيرة إلى أن الاشتباكات دارت بالقرب من مبنى المجمع الحكومي في المدينة التي اقتحمتها قوات المقاومة مساء الأربعاء، في عملية عسكرية تهدف للتحرير المدينة وتأمين الشريط الساحلي بمحافظة الحديدة. ... المزيد
     
 