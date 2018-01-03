ميرلو يظهر بالنهائي

الكويت (الاتحاد)

وجهت اللجنة الإعلامية للدورة الدعوة إلى رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، لحضور حفل ختام الدورة الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على هامش المباراة النهائية.

كما وجهت اللجنة الدعوة إلى سكرتير الاتحاد الآسيوي للصحافة، وعدد من أعضاء الاتحاد، ورجال الصحافة والإعلام الرياضي.

من جهته، صرح رئيس اللجنة الإعلامية في الدورة سطام السهلي، أن عدد مراسلي وكالات الأنباء والصحف والمجلات العالمية، الذين طلبوا حضور المباراة النهائية يقدر عددهم بـ 40 شخصاً، وقال: بدأ هؤلاء المراسلون بالفعل التوافد إلى الكويت لتغطية نهائي الدورة، وأضاف: اللجنة أيضاً تلقت طلبات جديدة للحضور من قبل الوفود الإعلامية، التي وصلت منتخباتها إلى الأدوار النهائية.