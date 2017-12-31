الوحدة ينقل تدريباته إلى الشهامة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ينقل فريق الوحدة تدريباته إلى ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة اعتبارا من الغد، بعد تسليم استاد آل نهيان إلى إحدى شركات الصيانة اعتبارا من أمس الأول، لإجراء التجديدات المطلوبة، حتى يكون الملعب جاهزا لاستضافة كأس أمم آسيا 2019.

وكان العنابي قد أدى تدريبه الأخير على الملعب صباح أمس الأول، قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة 48 ساعة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يدشن العنابي تحضيراته لمباراته أمام الجزيرة المؤجلة من الجولة 11 لدوري الخليج العربي، التي تقام الاثنين المقبل على ملعب الأخير.

ويفتقد الفريق الثنائي سلطان الغافري والمغربي مراد باتنا للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، بجانب حمدان الكمالي الذي يعود للتدريبات بعد 3 أسابيع، بحسب عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة الذي أكد أن اللاعب يخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، تمهيدا لانضمامه لتدريبات الفريق.

وقال عبد الباسط محمد، سعداء بتغلب العنابي على الظروف الصعبة في مباراته أمام العين في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، الذي أكد من خلاله الوحدة إصراره على مواصلة المشوار في البطولة التي عاد فيها بقوة من خلال فوزين على الوصل والإمارات في آخر جولتين في مجموعته، ليتأهل بجدارة ويعزز هذه العودة القوية بالفوز على العين، ليقطع خطوة نحو بلوغ المربع الذهبي، مشيرا إلى أن الوحدة حظوظه كبيرة في التأهل.