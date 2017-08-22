قطر تراوغ بمزاعم وهمية لعرقلة نقل الحجاج جواً

عواصم (الاتحاد، وكالات)

اعتمد النظام القطري أسلوب المراوغة في قضية الحجاج زاعماً على لسان الهيئة العامة للطيران المدني أن طلب شركة الخطوط الجوية السعودية لنقلهم من الدوحة يتطلب التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق بعثة الحج حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعتبراً على لسان وزارة الخارجية أن قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط السعودية غير مسبوق وغير منطقي ويخالف تعاليم الدين الإسلامي. فيما شددت البحرين على أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه الحجاج قوبلت من الدوحة بالتهرب والإساءة والتجني، وقالت «لسنا أهل شر ولا نختلق الإساءات، ولكن أي إساءة للسعودية هي إساءة للبحرين لا نقبلها ونرد صاعها صاعين والبادي أظلم».

فقد زعم مسؤول من الهيئة العامة للطيران المدني القطري أن بلاده لم ترفض السماح لطائرات شركة الخطوط الجوية السعودية بنقل الحجاج القطريين، وقال «تلقت الهيئة العامة للطيران المدني طلباً من شركة الخطوط السعودية لنقل الحجاج القطريين وردت الهيئة بأن على الشركة التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق بعثة الحج القطرية بما يتماشى مع الإجراءات التي كانت متبعة من قبل حتى تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وكانت شركة الخطوط السعودية قالت إنها لم تتمكن من إرسال طائرات لنقل الحجاج القطريين للمملكة لعدم حصولها على إذن بالهبوط بمطار الدوحة. وأوضح مدير عام الشركة صالح الجاسر أن أول رحلة لم تتمكن من الإقلاع من السعودية لعدم حصولها على إذن بالهبوط في الدوحة، وتعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج من مطار حمد الدولي، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب».

وللتأكيد على مراوغتها، أعربت السلطات القطرية في بيان لوزارة الخارجية عن استغرابها بشأن إعلان السعودية قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط السعودية فقط، زاعمة أن ذلك أمر غير مسبوق وغير منطقي. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة أحمد بن سعيد الرميحي «إن حصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط السعودية فقط يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على تيسير أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين». معتبراً أن المعتاد والمتعارف عليه أن يتم نقل الحجاج من أي دولة عن طريق وسائل النقل الوطنية الجوية والبرية والبحرية في تلك الدولة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأجنبية الأخرى على أن يكون ذلك في إطار البعثة الوطنية للحج، مشيراً إلى أن سوابق قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والدول الأخرى لم تشهد فرض نقل حجاج تلك الدول على الخطوط السعودية.