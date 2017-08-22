محمد بن راشد: القائد الحقيقي يصنع قادة ويبني روح الفريق



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسسات القائد الواحد مؤقتة، بينما مؤسسات الفريق الواحد المتعاضد دائمة، وقال سموه في تغريدة على تويتر «#علمتني_الحياة أن المؤسسات نوعان.. مؤسسات القائد الواحد الأوحد، ومؤسسات الفريق الواحد المتعاضد..الأولى مؤقتة.. والثانية دائمة». وأضاف سموه:«#علمتني_الحياة أن القائد الحقيقي يصنع قادة.. والمؤسسة الحقيقية هي التي تصنع ثقافة تسمح لأفرادها بالنمو..ليس قائداً من يختزل المؤسسة في نفسه»، و«#علمتني_الحياة أن الإرث الحقيقي لأي قائد في أي مؤسسة هو صناعة الرجال، وترسيخ ثقافة الإخلاص، وبناء روح الفريق، وغرس بذور التجديد والابتكار».