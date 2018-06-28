مليار إضافة على «فيس بوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر النجوم شعبية على صفحات الموقع، وإن اسمه يتردد أكثر من أي لاعب آخر منذ انطلاق كأس العالم «روسيا 2018»، ليتقدم بذلك على البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأيضاً على منافسه الأكبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقاً للمعطيات التي نشرها الموقع.

ويأتي بعد هذا الثلاثي، النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والمصري محمد صلاح، والكرواتي لوكا مودريتش، والكولومبي خاميس رودريجيز، والإسباني سيرجيو راموس، والألماني توني كروس والإسباني أندريس إنييستا على التوالي.

وأوضح «فيسبوك» أن تفاعلات المستخدمين للموقع، والبالغ عددهم 250 مليون مستخدم عبر العالم، بلغت مليار إضافة، ما ين «لايك ومشاركة وتعليق» منذ بداية كأس العالم في روسيا. ومن جهة أخرى، ذكر «فيسبوك» الذي يعتبر من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، أن المنتخب البرازيلي هو أكثر المنتخبات تداولاً على الموقع.

وأضاف إنه إذا كان كريستيانو رونالدو جاء - من حيث الشعبية والتفاعل مع المستخدمين للموقع خلال مونديال روسيا - بعد ميسي بفارق كبير، إلا إن «البوست» الذي نشره النجم البرتغالي بعد مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا، أثار الكثير من التفاعلات وردود الفعل سواء بالمشاركة أو التعليق أو الـ «لايك».