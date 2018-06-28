كارفاخال: الاتهام بالتقاعس مرفوض

كراسنودار (د ب أ)

شن الإسباني داني كارفاخال أمس هجوماً لاذعاً ضد الصحافة ووسائل الإعلام، مؤكداً أن منتخب بلاده يتلقى انتقادات مبالغ فيها، كما اعترف أن على فريقه أن يحسن من قدراته الدفاعية حتى يحقق النجاح في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وقال: تلقينا العديد من الانتقادات، أكثر من اللازم، لم نخسر منذ عامين، ولكن ليس من الجيد بالنسبة لنا أن يتم انتقادنا كثيراً، ما نرغب فيه هو منح الفرحة لأنصارنا.

ويرى كارفاخال أن العديد من زملائه بالفريق تلقوا انتقادات لاذعة من الصحافة، مشيراً إلى ما حدث في هذا الصدد مع أندريس إنييستا ودافيد سيلفا وإيسكو، وقال: دافيد مثله مثل أندريس أو إيسكو، هو شخص جيد للغاية ويصنع الفرق في هذا المونديال.

وتحدث عن إينيستا أيضاً، حيث قال: أندريس هو نجم الفريق، وهو من يستطيع أن يقدم الحلول غير التقليدية، هو قائدنا ولا يجب إثارة الشكوك حوله.

وتطرق كارفاخال أيضاً إلى الحديث عن زميله ايسكو، أبرز اللاعبين في المنتخب الإسباني حالياً، وقال: لا ينقصه شيء ليكون قائداً، إنه أحد قادتنا، عندما تتعقد الأمور في المباراة لا يختفي، يبحث عن الكرة، يجيد التصويب والتمرير، إنه يقوم بالأمور على نحو رائع.

وأشاد كارفاخال بالمدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، فيرناندو هييرو، الذي وصفه بأنه يملك المقومات التي تؤهله لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإسباني، وقال: نحن من نراه، إنه مدرب كبير ونحن معه حتى الموت». ورغم ذلك، اعترف كارفاخال أن على لاعبي إسبانيا أن ينتقدوا أنفسهم من أجل أن يصححوا الأخطاء التي وقعوا فيها في دور المجموعات.