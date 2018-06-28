تهديد كاباييرو وعائلته

برونيتسي (د ب أ)
أكد ويلي كاباييرو حارس الأرجنتين، أنه تلقى إهانات وتهديدات لعائلته بعد الهزيمة صفر - 3 التي مني بها «التانجو» أمام كرواتيا.
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، كشف كاباييرو أمس عن الطبيعة الكريهة لبعض الانتقادات التي تلقاها بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الهدف الأول للمنتخب الكرواتي.
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وأضاف: هناك العديد من الأشياء التي اتفق معها على أنها خطأ كروي، ولكنني تلقيت رسائل مهينة، البعض يتمنى لي المرض، والبعض يهددني وعائلتي، هذه الرسائل القبيحة لم تساعدني على الإطلاق.
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وبعث كاباييرو برسالة واضحة إلى منتقديه، في تعليقه على «انستجرام»، بأنه اجتاز الأمر بعد هذا الخطأ.
وأضاف: أعترف بخطأي، ولكنني لم أرغب أبداً في أن تمر عائلتي بهذه الأيام العصيبة.. أشكر كل هؤلاء الذين كانوا دائما معي ومع عائلتي.