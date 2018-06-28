رقم سلبي أفريقي للمرة الأولى منذ 36 عاماً

القاهرة (د ب أ)
ضاعف منتخب السنغال من أحزان الكرة الأفريقية، بعدما أصبح الممثل الخامس لـ «القارة السمراء» الذي يودع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا من دور المجموعات. ولحق منتخب السنغال «أسود التيرانجا» بممثلي كرة القدم الأفريقية الأربعة الآخرين في البطولة وهم مصر وتونس والمغرب ونيجيريا التي ودعت المسابقة من الدور الأول، ليشهد المونديال الروسي رقما سلبيا أفريقيا لم تشهده البطولة منذ 36 عاماً.
ولم تغب المنتخبات الأفريقية عن الدور الثاني لكأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1982 بإسبانيا، حيث كانت منتخبات أفريقيا ضيفاً دائما على هذا الدور منذ مونديال 1986 بالمكسيك. وكان المنتخب المغربي صاحب الظهور الأفريقي والعربي الأول بالدور الثاني لكأس العالم، وذلك في المونديال المكسيكي، لكنه سرعان ما ودع البطولة بخسارته صفر - 1 أمام منتخب ألمانيا الغربية.
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وكرر منتخب السنغال إنجاز نظيره الكاميروني بالتأهل إلى دور الثمانية في مشاركته الأولى بكأس العالم عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وذلك عقب فوزه 2 - 1 على منتخب السويد بالدور الثاني، لكنه خسر صفر - 1 أمام منتخب تركيا، ليفشل في أن يكون أول منتخب أفريقي يصعد للدور قبل النهائي.
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وعاد المنتخب الملقب بـ «النجوم السوداء» ليحقق إنجازاً أكبر بالتأهل إلى دور الثمانية، عقب فوزه 2 - 1 على منتخب الولايات المتحدة في دور الستة عشر.
وواصل سوء الحظ ملازمته للمنتخبات الأفريقية، بعدما وقف دون مشاركتها في الدور قبل النهائي، بعدما خسر المنتخب الغاني بركلات الترجيح أمام منتخب أوروجواي في دور الثمانية. وشهد المونديال الماضي بالبرازيل عام 2014، الظهور الأكبر للمنتخبات الأفريقية في الدور الثاني، بتأهل نيجيريا والجزائر، لكن سرعان ما خرجا من المسابقة، عقب خسارتهما أمام منتخبي فرنسا وألمانيا على الترتيب.