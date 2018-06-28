«الساموراي».. التأهل النظيف وسط الاستهجان!

فولجوجراد (أ ف ب)

بلغ المنتخب الياباني لكرة القدم، الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، برغم خسارته مباراته الأخيرة في المجموعة الثامنة أمام بولندا صفر-1 مساء أمس في فولجوجراد، وذلك بفضل نقاط اللعب النظيف التي أهلته على حساب السنغال، وهي عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق.

ودخلت اليابان اللقاء، وهي متصدرة بأربع نقاط، وبفارق نقاط اللعب النظيف عن السنغال الثانية، لكن بخسارة الأخيرة أمام كولومبيا صفر-1، بقي المنتخب الآسيوي أمام المنتخب الأفريقي في مركز الوصافة خلف المنتخب الأميركي الجنوبي، وبلغ ثمن النهائي للمرة الثالثة بعد 2002 و2010.

إلا أن ربع الساعة الأخير من المباراة شهد تصرفاً غير مألوف، إذ قام اللاعبون اليابانيون، بعدما أدركوا نتيجة المباراة الثانية، وضمان تأهلهم، بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، من دون نية للتقدم نحو منطقة الخصم، بهدف إضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت، ومن دون المخاطرة بتلقي هدف في مرماهم، على وقع صافرات استهجان كثيفة من المشجعين.

وتخلف المنتخب الياباني بهدف ليان بيدناريك في الدقيقة 59، بينما سجلت كولومبيا هدفها في الدقيقة 74.