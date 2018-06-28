الصحافة الكوستاريكية: لدينا المزيد

سان خوسيه (د ب أ)

أشادت الصحافة الرياضية في كوستاريكا بالخروج المشرف لمنتخب البلاد خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد تعادله 2 / 2 مع سويسرا في المباراة التي اعتبرها البعض الأفضل لهذا الفريق في المونديال الحالي. والتقى المنتخب الكوستاريكي مع نظيره السويسري، بعد أن انتفت كل حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16، وحزم حقائبه للعودة لبلاده، إثر سقوطه في مباراتيه أمام صربيا والبرازيل. وبخلاف المباراتين السابقتين، أظهر المنتخب الكوستاريكي شراسة أكبر في المباراة، وتحلى بنزعة هجومية كبيرة، كان يفتقدها في مواجهتي صربيا والبرازيل.

وقالت صحيفة «لا ناسيون» الكوستاريكية: كوستاريكا أمام سويسرا أعطت درساً في النبل، المنتخب الوطني أثبت أنه لا يزال لديه شيء ليقدمه، الجيل الذهبي لكوستاريكا ركض وهاجم، ولكنه قام بهذا طوال مونديال روسيا 2018، ولكن الفرق الآن في أنه قام بما هو أكبر من هذا، التمتع بكرة القدم كما هي، باللعب.

وأثنت أيضا صحيفة «اكسترا» على المجهود الكبير الذي بذله منتخب كوستاريكا أمام سويسرا، ولكنها أثارت الشكوك في الوقت نفسه حول مصير المدير الفني للفريق، أوسكار راميريز، بعد الأداء الضعيف الذي قدمته كوستاريكا في هذا المونديال، وهو ما يناقض المستوى الكبير الذي ظهرت به في مونديال البرازيل 2014

وأضافت الصحيفة الكوستاريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: «مستقبل أوسكار راميريز غامض».

فيما قالت القناة السابعة في التلفزيون المحلي: كوستاريكا أثبتت أنه كان بإمكانها أن تقدم المزيد في روسيا.