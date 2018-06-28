كرستاجيتش: أضعنا وعوقبنا

موسكو (د ب أ)
يرى ملادين كرستاجيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، أن منتخب البرازيل أحد المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام المنتخب اللاتيني.
وقال كرستاجيتش: ليس الآن، من قبل المونديال البرازيل ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب.
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وأشاد المدير الفني لصربيا أيضاً بالقدرات الفردية للاعبي البرازيل، التي صنعت الفارق في المباراة الأخيرة لفريقه في المجموعة الخامسة، على حد قوله.
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وودعت صربيا المونديال بعد أن تلقت هزيمتها الثانية في المجموعة الخامسة، حيث سبق لها وأن خسرت أمام سويسرا بنتيجة 2/ 1.