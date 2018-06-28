كرستاجيتش: أضعنا وعوقبنا

موسكو (د ب أ)

يرى ملادين كرستاجيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، أن منتخب البرازيل أحد المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام المنتخب اللاتيني.

وقال كرستاجيتش: ليس الآن، من قبل المونديال البرازيل ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب.

وأضاف: بعد سقوط منتخبات كبيرة مثل ألمانيا، أصبحت البرازيل بالتأكيد أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.

وأشاد المدير الفني لصربيا أيضاً بالقدرات الفردية للاعبي البرازيل، التي صنعت الفارق في المباراة الأخيرة لفريقه في المجموعة الخامسة، على حد قوله.

وأشار كرستاجيتش إلى أنه بعد الهدف الأول للمنتخب البرازيلي بأقدام اللاعب باولينيو، حاول فريقه اللعب بمخاطرة أكبر، مما أتاح له بعض الفرص للتسجيل ومعادلة النتيجة، واستطرد قائلاً: ولكننا أضعنا فرصنا وعوقبنا جراء ذلك.

وودعت صربيا المونديال بعد أن تلقت هزيمتها الثانية في المجموعة الخامسة، حيث سبق لها وأن خسرت أمام سويسرا بنتيجة 2/‏‏ 1.