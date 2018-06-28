«السامبا».. فاكهة المونديال!

موسكو (د ب أ)

ما زال الفريق البرازيلي في بداية مسيرته نحو تحقيق الهدف الذي يحلم به، ولكن احتفالات جماهيره حتى الآن تركت انطباعاً بأن الفريق توج باللقب أو على الأقل وصل للمباراة النهائية.

لم يكد الحكم الإيراني علي رضا فاغاني يطلق صافرة النهاية لمباراة المنتخبين البرازيلي والصربي على استاد اتكريتي في العاصمة الروسية موسكو حتى انطلقت شرارة الاحتفالات في كل مكان.

وبرغم انتهاء المباراة في الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية، ظل مشجعو المنتخب البرازيلي في موجات من الاحتفالات والأغاني والرقص على مدار أكثر من ساعتين، لتتحول المنطقة المحيطة بالاستاد إلى كتلة متوهجة من احتفالات السامبا وكرنفال رائع لأصحاب الزي الأصفر والأخضر والأزرق.

ومثلما كانت الحال في المباراتين اللتين خاضهما المنتخب البرازيلي في البطولة قبل هذه المباراة، حيث تعادل في الأولى 1 /‏‏ 1 مع سويسرا، وفاز في الثانية على كوستاريكا 2 /‏‏ صفر ، لم يقدم المنتخب البرازيلي في مباراته أمام صربيا العرض اللائق بتاريخه وإمكانات لاعبيه.