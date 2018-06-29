الصحافة الإنجليزية للألمان: نهاية العالم الآن !!

سامارا (د ب أ)

لم يكن غريباً على الصحافة الإنجليزية أن يكون لديها الكثير للتحدث فيه، بعد خروج المنتخب الألماني بطل العالم، من المونديال، في ظل وجود تنافس كبير بين ألمانيا وإنجلترا في كرة القدم.

وتصدرت الخسارة المفاجئة الصفحات الأولى في الصحف المحلية وتركز على موضوعين: «الشماتة»، و«لا تذكروا النتيجة» ولقطة على السطر «لا تذكر الحرب» من قبل البرنامج البريطاني التلفزيوني الكوميدي الشهير «فولتي تورس».

امتدت الدعاية أيضاً إلى صفحات الرياضة الخلفية، حيث كانت لصحيفة «ستار» شكل مختلف بعد أن كتبت «لا تذكروا نظام حكم الفيديو المساعد» في إشارة إلى أول هدف كوري احتسب بعد مراجعة نظام الفيديو، فيما ذكرت صحيفة «ذا تايمز»: يوم اختفى فيه الألمان، على صورة لسونج هيونج مين يسجل الهدف الثاني في المنتخب الألماني.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» تعليقاً على وجوه مسعود أوزيل وتوماس موللر ومشجع ألماني الحزينة إنه «شيء رائع»، بينما أعلنت صحيفة «ديلي تيليجراف» أن الهزيمة بمثابة «ذل تاريخي».

ووصفت «ذا جارديان» الهزيمة بأنها «نهاية العالم بمعناها الحقيقي»، بينما كتبت صحيفة «ذا ميرور» هاي أند لوف، في إهانة غير مباشرة للمدرب الألماني، ولاعبون ألمان يضعون رؤوسهم بين أيديهم.