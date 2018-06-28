صحافة العالم: إعلان الوفاة من المباريات الودية !!

موسكو (د ب أ)

قال صحيفة الموندو الإسبانية: ستتذكر كرة القدم هذا اليوم للأبد، ألمانيا، بطل العالم العظيم الذي كان قادراً دائماً على أن ينهض من بين الأموات، ليذكرنا دائما بأنه سيفوز، غير عابئ بما يحدث في هذه الرياضة، مني في روسيا، يا لها من سخرية، بإحدى أكثر الهزائم المروعة في تاريخ الكرة، كانت التغييرات الدائمة التي قام بها مدرب المنتخب الألماني لوف في صفوف المنتخب في الجولة الأولى من البطولة أبعد ما تكون عن ثبيت دعائم الفريق، وحولت المنتخب إلى رسم ساخر.

صحيفة لا فانجوارديا الإسبانية: أصيب بطل العالم الحالي، ألمانيا، بانهيار تاريخي خلال بطولة العالم لكرة القدم في روسيا، بدا طريق ألمانيا منذ فترة طويلة وكأنه تسلسل زمني لوفاة تم الإعلان عنها من قبل، منذ بدء المباريات الودية لم نعد نر الفريق الذي أرغم أنف البرازيل بشكل تاريخي قبل أربعة أعوام.

صحيفة إندكس إتش يو المجرية: تفكك المنتخب الألماني الرائع خلال عام، وقال صحيفة 444 إتش يو: إرادة النصر لم تكن موجودة لدى الألمان، لم تكن لديهم إرادة أصلاً، وأشارت صحيفة سفينسكا داجبلاديت السويدية: إنه أعظم خزي في تاريخ الكرة الألمانية.