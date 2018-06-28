«الماكينات» تنضم إلى لائحة الأبطال «الملعونين»

كازان (أ ف ب)

انضم المنتخب الألماني إلى لائحة الأبطال «الملعونين»، بعدما فقد لقبه بخروجه من الدور الأول للمونديال، وانتهى مشوار الألمان عند الدور الأول للمرة الأولى منذ النسخة الثالثة عام 1938، لكن حينها كان بنظام خروج المغلوب. وأصبح «المانشافت» سادس بطل ينتهي مشواره عند العقبة الأولى، دون احتساب أوروجواي التي توجت بلقب النسخة الأولى عام 1930، لكنها لم تسافر إلى إيطاليا للمشاركة في نسخة 1934 التي أحرزتها الأخيرة.

إيطاليا 1950

توجت إيطاليا باللقب العالمي مرتين قبل الحرب العالمية الثانية، وتغير الكثير من الأمور لدى عودة البطولة إلى الروزنامة الكروية عام 1950 في البرازيل.

واختارت إيطاليا السفر إلى البرازيل عبر المحيط الأطلسي بالسفينة، بعد مقتل العديد من الإيطاليين الدوليين في كارثة سوبرجا الجوية في مايو 1949 التي أودت بحياة الكثير من نجوم نادي تورينو العظيم في تلك الحقبة، تأثر الإيطاليون بالرحلة البحرية الشاقة، وانتهت مشاركتهم في المونديال البرازيلي بعد مباراتين فقط، حيث خسروا أمام السويد 2-3 ثم تغلبوا على باراجواي 2- صفر، دون أن يجنبهم ذلك الخروج بعدما تصدرت السويد المجموعة.