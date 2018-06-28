الاستقالات تهدد الكرة المصرية

القاهرة (الاتحاد)

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تفكيره في تقديم استقالة رسمياً من عضوية المجلس، بعد الإخفاق الأخير للمنتخب، وخروجه من الدور الأول لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا، عقب ظهوره بشكل متواضع للغاية في المباريات التي لعبها.

قال إمام الملقب بـ«الثعلب الصغير» لـ«الاتحاد»: لا أدري ما يدفعني حالياً للاستقالة رغم عدم تقصير اتحاد الكرة في تقديم العون للجهاز الفني قبل البطولة، ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل كل فئات الشعب المصري، واعتبر ما جرى فشلاً إلى حد ما في تحقيق الهدف المرجو من المنتخب ومن قبله اتحاد الكرة.

أشار حازم إمام إلى أنه حرص على قضاء إجازة قصيرة عقب انتهاء مباريات منتخب مصر في كأس العالم، للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما يدرس سيف زاهر عضو المجلس التقدم باستقالة مماثلة في الساعات المقبلة، في ضوء التطورات الأخيرة وحالة الغضب التي اجتاحت الجميع عقب الخروج بصفر كبير في المونديال.