أوزيل يشتبك مع الجماهير

موسكو (الاتحاد)

دخل مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني «مانشافت»، في مشادة هائلة مع عدد من مشجعي الفريق، خلال مغادرته ملعب المباراة بين المنتخبين الألماني والكوري، والتي انتهت بفوز الأخير 2/‏صفر على استاد مدينة كازان الروسية في ختام مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للمونديال الروسي.

صب مشجعو المانشافت غضباً هائلاً على لاعبي الفريق بعد الهزيمة، التي أطاحت الفريق خارج المونديال، ونال أوزيل قدراً كبيراً من الإهانات والسباب، بسبب مستواه المتواضع مع الفريق في الدور الأول للبطولة، ما دفع اللاعب للرد على أحد المشجعين خلال خروجه من ملعب المباراة، ولكن بعض أعضاء الجهاز الفني ورجال الأمن في استاد كازان، تدخلوا سريعا لمنع تفاقم المشكلة.

الجدير بالذكر أن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني دافع عن أوزيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وأكد أن أوزيل وحده أو أي لاعب لا يتحمل المسؤولية، لأنه والجميع مسؤولون عن هذا الإخفاق.