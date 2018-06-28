الساحة الحمراء من أرض الدم إلى مسرح الفرح

منير رحومة (موسكو)
لعقود طويلة ارتبط اسم الساحة الحمراء، التي تتوسط قلب العاصمة الروسية موسكو، بالخوف والرعب، منذ أن قام ايفيان الرابع بعد مقتل زوجته، بمذبحة كبيرة أدت إلى قتل الكثير، وطلاء الساحة بلون الدم الأحمر، وإلى اتخاذها في أوائل القرن الماضي مقراً لإعلانات الحكومة، وخطابات القياصرة، ومسرحاً لعروض الجيش.
وكان مجرد الاقتراب من الساحة يثير الهواجس لدى الشعب الروسي قبل الأجانب، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، والمراقبة الدقيقة على كل من تطأ أقدامه الساحة. ومنذ انطلاقة كأس العالم 2018 بروسيا، انقلب المشهد داخل الساحة الحمراء، واختلف المكان ليتحول من ساحة حمراء إلى مسرح للاحتفالات وإحياء الأفراح، في لوحة فسيفسائية، أبطالها مشجعو المنتخبات المشاركة في المونديال.
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وعلى الرغم من وجود مبنى الكرملين، والعديد من المباني الحساسة المجاورة للساحة الحمراء، إلا أن التعاون الأمني، والتسهيلات التي يقدمها منظمو المونديال، أتاحت الفرصة للجماهير المتوافدة بأعداد كبيرة جداً، للالتقاط صورة تعد في أوقات سابقة ضرباً من الجنون، حيث يمثل مجرد الاقتراب فقط من المكان مشكلة كبرى.
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واستغلت العديد من الفرق الموسيقية والفولكلورية الروسية تظاهرة كأس العالم، لإحياء عروض يومية مفتوحة للجميع، تعرف الزوار بالفن والعادات والتقاليد الروسية، فتحولت الساحة الحمراء إلى قلب نابض للمونديال تتوهج فرحاً وحياة، وتجمع شعوب العالم في احتفالية، ترفع شعار المحبة والتآخي، وتمحو كل الاختلافات، ليتوحد الجميع حول حب الساحرة المستديرة.