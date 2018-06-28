عيال مير: خروج العرب من الدور الأول.. طبيعي !

أسامة أحمد (الشارقة)

عبر إيراهيم وعيسى مير أشهر توأم في تاريخ كرة الإمارات عن حزنهما على غياب الأبيض عن عدم المشاركة في هذه التظاهرة العالمية، مؤكدين أن الذي يعيش أجواء المونديال كلاعب يعرف قيمة كأس العالم، بعد وجودهما مع «الأبيض» في «مونديال 90»، وخصوصا أن المشاركة ستظل عالقة بالأذهان،مؤكدين أن الاحتراف كان ينبغي أن يطور الكرة الإماراتية بصورة أفضل من الجيل المونديالي.

واتفق إبراهيم وعيسى مير على منطق الخروج العربي، حيث أكد الأول أن سقوط المنتخبات العربية في أول جولتين والوداع المبكر من هذا الحدث العالمي المهم أمر طبيعي، وأن هذا هو مستوى الكرة العربية، ويجب أن نتعامل مع ذلك بكل واقعية بعيدا عن العواطف، وخصوصا أن المستوى الفني للعرب لا يؤهلهم للوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، بينما يرى الثاني أن وجه المقارنة معدوم بين المنتخبات العربية التي شاركت في نسخة روسيا وبقية المنتخبات، مبينا أن معظم اللاعبين العرب لا يتحملون القوانين الصارمة للاحتراف التي تجعل اللاعب العربي يبكي ويتذمر دائما من هذه القوانين، مما ينعكس سلبا على مشاركة المنتخبات العربية في مثل هذه الأحداث العالمية.

وأكد إبراهيم أن الثلاثي ميسي ومارادونا وبيليه هم أساطير الكرة، مشيرا إلى انه يشجع برشلونة بسبب ميسي، فيما يرى عيسى أن بيليه هو أسطورة كرة القدم حتى الآن، مؤكدا أنه يستمتع بأداء ميسي ورونالدو ويحب كرة القدم الجميلة ويتابعها ولو في بنما مبيناً في الوقت نفسه إلى انه لا يشجع منتخبنا بعينه.

وأكد ابراهيم انه لا يوجد حتى الآن منتخبا بعينه أقنعه وأن البرازيل وفرنسا تأهلا بصعوبة فيما ودع حامل اللقب من الدور الأول، مشيرا إلى أنه يشجع «السامبا» ومؤكدا أن المستوى متقارب في الدور الأول، وأنه يصعب التكهن بالمنتخب الأكثر حظوظا للحصول على اللقب بعد المفاجآت التي ظهرت في الدور الأول، حيث ستتضح معالم المنتخبات الأكثر حظوظاً للوصول إلى نهائي المونديال في دور الـ 16.

وتحدث «عيال مير» عن كأس آسيا «الإمارات 2019» مشيرين إلى أن الظهور الجيد للمنتخبات الآسيوية يمثل مؤشراً إيجابياً، وخصوصاً أن الجميع ينتظر نسخة «استثنائية» من البطولة.