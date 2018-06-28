ألينيشيف: زمن المعجزات انتهى ولن نتجاوز إسبانيا !

محمد حامد (دبي)

بواقعية يحسد عليها، وبعيداً عن محاولات العزف على وتر الشحن المعنوي، والروح القتالية وغيرها من المفردات التي تستخدمها صحافة المنتخبات المتواضعة كروياً، أكد ديميتري ألينيشيف نجم سبارتاك موسكو وبورتو البرتغالي والمنتخب الروسي السابق، أن منتخب بلاده لن يتجاوز إسبانيا في دور الـ16، فالأمر كما يرى يحتاج إلى معجزة في زمن لم يعد يعترف كثيراً بالمعجزات.

ألينيشيف يتمتع بشهرة واسعة في بلاده، وهو أحد نجوم كرة القدم السابقين، وارتفعت شعبيته بصورة لافتة بعد أن عمل في السياسة وانضم لحزب روسيا الموحدة، مما يجعل الاستماع إلى رؤيته في الوقت الراهن أمراً مهماً، وهو ما حرصت عليه صحيفة «سبورت إكسبريس الروسية»، وكانت الصدمة للشارع الروسي حينما أقر ألينيشيف أن الأمل يبدو ضعيفاً في تجاوز روسيا للمنتخب الإسباني، ومواصلة المشوار المونديال إلى أبعد نقطة ممكنة، وهو حلم شعبي وسياسي في موسكو.

وأضاف ألينيشيف: «لكي نتحدث بموضوعية أرى أن المنتخب الإسباني هو أحد أقوى المرشحين للفوز بالمونديال، لقد قدموا مباراة كبيرة أمام البرتغال على الرغم من أن رونالدو خطف الأضواء، وتحكموا في كل شيء خلال مباراتهم أمام إيران، وكذلك في مواجهة المغرب، أعتقد أنهم سوف يواجهون منتخبنا الدور المقبل بعقلية المنتخب الذي يبحث عن حسم التأهل، لا أعرف كيف يمكننا التغلب عليهم، ولا أتخيل حدوث ذلك، الأمر يحتاج إلى معجزة، وأنا لا أرى إمكانية حدوث معجزة».

وبسؤاله عن التكتيك الافضل لمواجهة الإسبان قال ألينيشيف:»بالطبع سوف يكون لدينا تنظيم دفاعي قوي، ولكنني على ثقة من أن الإسبان سوف يعثرون على الثغرة التي يسجلون منها، لديهم عناصر مهارية يمكنهم خلق المتاعب لأي فريق في العالم، أنا على ثقة من أنهم سوف يتحكمون في كل شيء خلال المباراة، ويحققون الفوز، وما حدث خلال مباراتنا أمام السعودية ليس مقياساً، كما أن منتخب مصر ليس مخيفاً فقد تم بناء هذا المنتخب حول لاعب واحد هو صلاح، أعتقد أن الهزيمة التي تلقيناها على يد أوروجواي تقول كل شيء».

وعلى صعيد متصل بالمنتخب الروسي، فقد تمت دعوة المدرب الهولندي جوس هيدينك المدير الفني السابق لروسيا بين عامي 2005 و 2010 لزيارة المعسكر التدريبي من أجل المشاركة في رفع المعنويات، وسط تفسيرات بأنه قد تكون له رؤية فنية يساعد من خلالها الجهاز الفني للمنتخب الروسي على الظهور بصورة جيدة في المواجهة الصعبة أمام إسبانيا، ولقيت دعوة هيدينك اهتماماً كبيراً في الشارع الروسي، خاصة أنه يحظى بثقة كبيرة، وهو أحد الأسماء التي كان لها تأثير في تطور الكرة الروسية.

وعبر صفحات «سبورت إكسبريس» الروسية وموقعها الإلكتروني، وفي استطلاع للرأي عن المنتخب المرشح بقوة للفوز بالمونديال قياساً بما قدمه في المباريات حتى الآن وتحديداً المنتخبات التي بلغت دور الـ 16، أسفر التصويت عن تصدر المنتخب البرازيلي بـ 24 % من الأصوات، والمفاجأة أن التهديد الحقيقي له وفقاً لآراء الشارع الروسي هو منتخب كرواتيا الذي حل ثانياً في التصويت وانتزع نسبة 19 % من الأصوات، ويبدو أن الأداء الذي يقدمه لوكا مودريتش ورفاقه جعلهم يحظون بالإعجاب العالمي، خاصة بعد الفوز في المباريات الثلاث بمرحلة المجموعات على حساب نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، وتسجيل 7 أهداف وقبول هدف واحد في مرماه، مما يجعله من بين الأفضل مع منتخب أوروجواي من حيث النتائج حتى الآن.